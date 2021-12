Antonio Leopardi rieletto segretario del Pd domese

Il Pd domese prosegue nella linea della continuità. Antonio Leopardi è stato riconfermato segretario del Circolo di Domodossola. L'elezione è avvenuta sabato 4 dicembre nella sede del Circolo. Il 30 gennaio di quest'anno Leopardi era subentrato al dimissionario Gabriele Ricci, che era in corsa per la carica di sindaco; si trattò in quel caso di un congresso in modalità on line.

Le elezioni di sabato si sono svolte per adempiere ad una scadenza statutaria di tutto il partito a livello regionale, provinciale e comunale. Le votazioni si sono tenute in ottemperanza delle norme anti covid, si poteva entrare nella sede con mascherina e green pass. Lo scrutinio era segreto: tutti hanno indicato Leopardi. “Ha partecipato al voto una ventina di persone- spiega Leopardi – , un' affluenza buona in considerazione del periodo e dell'assenza di alcuni legata al ponte dell'Immacolata”.

Dopo la sconfitta elettorale alle elezioni domesi la linea di Leopardi è di favorire la creazione di un nuovo gruppo che diriga il circolo. “Un elemento positivo per andare in questa direzione – ha detto Leopardi - è il fatto che al di là del risultato delle elezioni comunali si sono avvicinati al partito durante la campagna elettorale diversi giovani” . Un fatto che il partito ha tenuto in considerazione nell'indicazione dei sette membri del circolo di Domodossola che andranno a far parte della segreteria provinciale.

Leopardi da anni militante nel Pd è stato assessore ai lavori pubblici con l'amministrazione Cattrini. Su temi importanti come quello della sanità il neo eletto segretario ribadisce quelle che sono state le linee del programma del Pd e di DomoDomani in campagna elettorale. “Noi siamo per una sanità su due pilastri ovvero – dice Leopardi - puntiamo su una sanità ospedaliera e territoriale. L'importante non è dove viene realizzato, ma è che sia un ospedale di eccellenza. Occorre mettere mano alla sanità territoriale il fatto che ci siano medici con 1500 assistiti indubbiamente può ripercuotersi sulla qualità del servizio”.