Elezioni provinciali, presentata la lista del centrodestra del candidato Alessandro Lana

In caso di elezione, l’Amministrazione provinciale guidata da Alessandro Lana, sindaco di Piedimulera al secondo mandato, si muoverà lungo tre direttrici principali.

Le ha illustrate il candidato presidente di “Vco Provincia d’Europa” alla presentazione della lista all’hotel Sant’Anna: “Innanzitutto l’ordinaria amministrazione: strade e scuole. Non lo dico perché sono le competenze affidate alla Provincia, lo dico perché in queste settimane di incontri coi sindaci sono state le urgenze che ci sono state rappresentate. In secondo luogo, cercheremo d’incidere e coordinare l’azione dei diversi comuni. In terzo luogo cercheremo di promuovere turismo, cultura e sport”.

I dettagli del programma con il quale Lana si candida, in caso di elezione, a governare la Provincia sono indicati negli indirizzi programmatici a sostegno della lista: attuazione della legge regionale sulla specificità montana del Vco, completamento del piano di riequilibrio finanziario, edilizia scolastica, programmazione a medio e lungo periodo dell’offerta scolastica in particolare per ciò che riguarda i corsi post diploma, viabilità provinciale, economia, turismo e sviluppo delle politiche ambientali, servizi pubblici con un occhio di riguardo al trasporto pubblico locale, costituzione di un comitato di coordinamento e un “fondo progetti per lo sviluppo”.

“Prima di illustrare il programma – aveva esordito – non posso non ringraziare l’amministrazione uscente, a partire dal presidente Arturo Lincio. Si sono assunti la responsabilità in un momento difficile, con la Provincia a rischio di dissesto. Oggi, grazie ai canoni idrici, cominciamo a intravvedere l’uscita dal tunnel. Il riequilibrio è previsto per il 31 dicembre 2023, cercheremo di fare prima se toccherà a noi”.

Questa la lista a sostegno di Lana: Giandomenico Albertella, Damiano Colombo, Fabrizia Maggiola, Chiara Pagani, Giuliana Pettinaroli, Paolo Giovanola, Rino Porini, Simone Racco, Ivan Rainoldi, Magda Verazzi.