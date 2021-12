Scuola, venerdì la premiazione del concorso letterario ‘Leggere le montagne 2021’

Venerdì 10 dicembre alle 9 si terrà la premiazione del concorso ‘Leggere le montagne 2021’ indetto dall’Infopoint Convenzione delle Alpi di Domodossola e giunto alla quarta edizione. La cerimonia avverrà online (al link:https://global.gotomeeting.com/join/255705789). L’evento verrà registrato e sarà pubblicato sui social sabato 11 dicembre 2021 alle 17 in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, di cui in allegato trovate il manifesto con il link.

Gli elaborati - 28 racconti per la categoria ‘Una montagna da favola’ e 83 post per la categoria ‘La montagna in un post’ - sono stati selezionati dalla giuria composta da Alessandro Chiello, Angelo Iaderosa, Alberto Poletti, Claudio Zella Geddo e Mirko Zullo che hanno messo a disposizione tutta la loro esperienza, motivazione e capacità sia nella fase di costruzione della proposta sia in quella, più complessa, della valutazione del materiale pervenuto. Madrina del premio è Maria Giuliana Saletta.

Gli elaborati verranno diffusi attraverso una pubblicazione, gratuita, che sarà presente in tutte le biblioteche interne delle Scuole secondarie di primo grado del Verbano Cusio Ossola, nelle Biblioteche civiche ed inoltre disponibile anche in formato elettronico a partire dai prossimi giorni.

Ai primi classificati andrà un premio speciale: la possibilità di visitare la sede italiana della Convenzione delle Alpi e trascorrere una giornata con gli esperti che illustreranno il progetto internazionale e le priorità del biennio 2020-2022: il clima, i trasporti in chiave sostenibile e le città alpine. A questo si aggiunge un cofanetto di libri che verrà donato alle biblioteche scolastiche dei primi 3 classificati.