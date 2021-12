Domenica a Preglia torna la Corsa dei Babbi Natale

Domenica 12 Dicembre, con partenza dal parco di Villa Renzi, in via Sempione 70 a Preglia di Crevoladossola, avrà luogo 'Babbi Natale in Corsa', camminata non competitiva organizzata dall’Atletica Avis Ossolana in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Crevoladossola, con l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Domodossola e il gruppo Aib di Crevoladossola.

Il ritrovo è fissato alle ore 10:00. Alle ore 11:00 partirà un minigiro di circa 1 Km, con iscrizione gratuita, dedicato ai bambini sino a 12 anni, anche accompagnati da genitori e in passeggino. A ogni bambino verranno regalati il costume o il cappello di Babbo Natale, sino ad esaurimento scorte. A seguire la camminata per adulti di 5 Km, completamente pianeggiante. L’iscrizione è di € 5,00 incluso il cappello di Babbo Natale, sempre sino ad esaurimento scorte.

È gradito indossare il costume di Babbo Natale o il semplice cappello, ma la partecipazione è libera a tutti: l’unico obbligo è munirsi di spirito natalizio per un paio d’ore di sano divertimento. Alla fine ristoro per tutti. È previsto l’obbligo di indossare la mascherina durante l’iscrizione e alla partenza, e durante i possibili assembramenti.

La camminata è inserita nell’ambito della 'Fiera di Santa Klaus', dove, sempre in Villa Renzi, sono previste bancarelle e la possibilità di ristorarsi con polenta, panini alla salamella, vin brulé, cioccolata, castagne.