Le previsioni meteo per il weekend

Weekend all’insegna del bel tempo. “A partire da oggi e per i giorni successivi – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - è attesa una rimonta del promontorio anticiclonico esteso sul bacino occidentale del Mediterraneo, che riporterà giornate soleggiate ed un marcato aumento della quota dello zero termico, accompagnate ancora da una ventilazione sostenuta in montagna, in particolare sabato”.

SABATO 11 DICEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sulle creste alpine di confine nordoccidentali. Precipitazioni: assenti salvo nevischio trasportato dal vento sulle cime di confine nordoccidentali. Zero termico: in marcato rialzo fino a 1500-1600 m, con valori inferiori intorno ai 1000 m sulle Alpi. Venti: da nord-nordovest a tutte le quote, moderati in montagna con rinforzi per foehn nelle vallate occidentali e settentrionali fino alle prime pianure adiacenti, deboli sulle restanti pianure. Nel pomeriggio attenuazione ad ovest.

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti sui rilievi settentrionali di confine e velature in transito al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in forte rialzo fino a 2800-2900 m. Venti: da nord in montagna, moderati localmente forti sulle Alpi e deboli localmente moderati sull'Appennino. Deboli da ovest in pianura. Locali condizioni di foehn in Val d'Ossola