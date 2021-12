Presentato al Trocadero "Locali anni '80", il nuovo libro di Tanza

Presentato la sera del 10 dicembre al Trocadero il nuovo libro di Tiziano Tanzarella, per tutti “Tanza”. Dopo il successo del primo testo dal titolo "Le vasche sul Corso e altri ricordi del cuore", che raccontava la quotidianità “diurna” dei giovani degli anni ’80, è uscito "Locali anni '80" , più riflessivo e profondo.

Si tratta di un prosieguo di racconti, aneddoti e situazioni prevalentemente ambientate negli anni ’80. A differenza del primo testo vi sono 60 pagine in più da leggere e sfogliare tutte d’un fiato.

“In questo secondo lavoro c’è maggiore consapevolezza -ha commentato Tanza- ; racconto aneddoti legati alla vita più serale e notturna, momenti in cui vengono fuori le emozioni più intense. Ci sono anche dei ricordi legati a persone che ci hanno lasciato troppo presto, ma su questo non voglio anticipare nulla”. Ci saranno altre sorprese legate soprattutto all’ultima parte del libro: il ricordo di un evento che ognuno di noi ha nel cuore, ma l’autore non vuole spoilerare troppo.

Resta il fatto che Tanzarella ha battuto ogni record, vendendo col primo libro oltre mille copie in Ossola. Il segreto? Forse la nostalgia di una realtà che non c’è più, il rimpianto di una generazione definita “sociale”, in contrasto con quella moderna dei “social”. Era la generazione di coloro che per comunicare dovevano uscire di casa e socializzare. Infine, alla domanda se a questo secondo libro ne seguirà un terzo, Tiziano risponde così: “Non lo escludo a priori, ma non credo, in quanto in questi due lavori ho dato veramente tutto. L’ho fatto per un’esigenza mia personale di raccontare e di scrivere, non per vendere. Ho compreso la necessità degli artisti di rifugiarsi nell’arte per staccarsi dal mondo reale. Il fatto di iniziare a scrivere, mettendo nero su bianco ricordi ed emozioni, mi ha permesso di rimanere a galla, soprattutto durante il lockdown, quando mi sono occupato della stesura del primo libro. Ho inoltre maturato quella che è la mia missione da sempre ovvero far divertire la gente: è stata come un’evoluzione, nel senso che adesso sono riuscito a far ridere sicuramente attraverso i miei racconti, ma anche a commuovere ed emozionare. Leggendo le mie pagine, i lettori mi hanno detto di ritrovarsi a fare i conti con se stessi; il mio film, la mia storia, sono gli stessi di molti altri”.

"Locali anni '80" è acquistabile al Mercatino dell’Usato alle Regione Nosere, in Tabaccheria a Villadossola, al Bar Carosello in Piazza Mercato, nelle valli e negli stessi punti vendita in cui era possibile comperare il primo libro.