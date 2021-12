Pro Loco, la tessera nazionale dedicata al Piemonte Nord Orientale

Si terrà il prossimo 13 dicembre a Novara l'evento Alto Piemonte: bellezza da vivere organizzato da Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e in occasione del quale verrà presentata la tessera socio 2022 dell’UNPLI. La livrea della tessera di quest'anno è infatti dedicata al Piemonte Nord Orientale, ovvero a Novara, Biella, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, che sono i territori di competenza dell'ente camerale.

"Siamo molto felici di concorrere all'organizzazione dell'evento - commenta il presidente della Camera di Commercio, Fabio Ravanelli - perché abbiamo creduto nella grande potenzialità della tessera socio UNPLI come strumento di marketing territoriale e quindi di diffusione della conoscenza dei nostri territori in tutta Italia. E per la prima volta si avvia una promozione delle attrattive turistiche delle quattro province del quadrante in maniera coesa, a 360 gradi".

"Siamo orgogliosi e davvero lieti che la Tessera del socio Pro Loco sia stata scelta per la promozione di un territorio ricco di eccellenze quale l'Alto Piemonte - aggiunge il presidente dell' Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, Antonino La Spina - un'area densa di bellezze naturali, artistiche e paesaggistiche e dove si concentrano ben dieci riconoscimenti UNESCO".

Oltre ai rappresentanti di Camera di Commercio e di UNPLI, l'evento vedrà la partecipazione di Andrea Rolando, professore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano ed ideatore, con VisitPiemonte, del Grand Tour cicloturistico dei Siti UNESCO del Piemonte.