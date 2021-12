Si corre il 21 agosto la Rampigada Trail

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Rampigada Trail, in programma a San Domenico di Varzo il prossimo 21 agosto.

Organizzata dall’Asd San Domenico Sport in collaborazione con San Domenico Ski, la Rampigada è giunta alla sua nona edizione e si svilupperà sull’ormai classico percorso, spettacolare e altamente panoramico, nel meraviglioso contesto della Val Divedro e dell’Alpe Veglia, di circa 21 km per oltre 1.200 m di dislivello positivo e negativo.

Iscrizioni on line

Ci si può iscrivere alla Rampigada Trail, che si correrà ancora una volta sotto l’egida della Federazione Italiana Skyrunning (FiSky), sul sito ufficiale dell’evento, www.rampigada.it.

Sul sito sono inoltre presenti tutte le informazioni relative al percorso, che ha il suo punto più alto ai 2.115 metri della Croce degli Alpini.

Al momento ci si può iscrivere solo on line: il costo d’iscrizione è, fino al 20 agosto 2022, di € 25,00. Ci si potrà iscrivere in loco sabato 20 (sempre a 25,00 €) e domenica 21, in questo caso però al costo di € 35,00.

La Rampigada Trail può vantare un albo d’oro da gran classica: nell’ultima edizione vinsero in campo maschile il keniota Dennis Bosire Kyiaka e Fabiola Conti, trionfatrice anche nel vertical del giorno prima.

Vertical... Mondiale!

A proposito di Rampigada Vertical: l’edizione 2022 sarà decisamente speciale, in quanto sarà valida come Campionato del Mondo di Skyrunning, nell’ambito di una tre giorni che richiamerà in Ossola da ogni parte del mondo, gli atleti più forti nelle diverse specialità.

La Rampigada Vertical si disputerà sul classico percorso che parte da San Domenico (1.420 mslm) e arriva al Dosso, a quota 2.483 m.

La gara, nel 2021 vinta da Damiano Lenzi e, come detto, Fabiola Conti, si terrà venerdì 9 settembre.

Il weekend mondiale ossolano proseguirà con la BUT SkyUltra, sabato 10 settembre, e la Veia Skyrace,domenica 11 settembre.