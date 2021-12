In vendita ‘Inizio da qui’, il primo libro di Micaela Caputo

‘Inizio da qui’ è la raccolta di racconti brevi pubblicata da Amazon, di Micaela Caputo, giovane scrittrice emergente domese. Micaela ha 28 anni, è nata e cresciuta a Domodossola, città che ama alla follia, tanto da includerla in due dei suoi racconti e in un romanzo che sta ancora scrivendo. ‘Inizio da qui’ come lei stessa ammette, è un titolo scelto non a caso, in quanto il testo segna il suo esordio nel mondo della letteratura, nonché il suo punto di partenza.

Amante di lettura e scrittura fin dalla giovane età, in questo libro l’autrice ha voluto racchiudere tre storie di genere differente tra loro: ”Si tratta rispettivamente un fantasy, un rosa ed un giallo; le vicende sono ambientate soprattutto a Domodossola e spaziano dalla nascita di una delle leggende più caratteristiche del periodo natalizio, raccontata nel primo brano, ad una storia d’amore vissuta sulle sponde del Lago Maggiore, per finire con un intrigante omicidio in cui si ritrova coinvolta una giornalista e sul quale sarà costretta ad indagare” ci ha raccontato la Caputo.

‘Inizio da qui’ è disponibile in formato cartaceo ed ebook, è acquistabile su Amazon.

Martina che lavora in Svizzera sogna di poter diventare una scrittrice a tutti gli effetti e poter vivere di sola scrittura. Sta già lavorando al suo secondo lavoro, un romanzo ambientato anch’esso a Domodossola.

Per chi volesse conoscere questa giovane scrittrice domese, può curiosare sulla sua pagina facebook ‘Micaela Caputo-Il Sogno di Scrivere’.