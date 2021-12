Nuova linfa per l’Anpi domese, tanti giovani nel nuovo consiglio

Si è svolto domenica 12 dicembre il congresso sezionale dell’Anpi di Domodossola alla presenza di una cinquantina d’iscritti.

Dopo la relazione morale del presidente uscente Gianfranco Fradelizio, che ha ripercorso gli ultimi quattro anni di attività dell’associazione, sono state nominate presidente dell'assemblea Luisella de Filippi e segretaria Cassandra Femminis.

La prima parte dell’assemblea è stata dedicata alla lettura e all’analisi della bozza del documento che verrà presentato al Congresso nazionale che si terrà a Rimini dal 24 al 27 febbraio 2022

Durante l’assemblea sono stati raccolti i nominativi dei soci che parteciperanno al Consiglio d’amministrazione che a breve avrà l’incarico di rinnovare le cariche della sezione domese in quanto il presidente Fradelizio, essendo nominato presidente della Casa della Resistenza di Fondotoce, è incompatibile con la carica.

Sono stati anche nominati i sei delegati che parteciperanno al Congresso provinciale e avranno il compito di presentare i suggerimenti di modifica da apportare al documento che sarà votato al congresso Nazionale.

“Sono entrati diversi giovani nell’ultimo periodo – ci racconta con un certo orgoglio Fradelzio – dando così inizio ad una nuova era per l’associazione, una generazione che non ha avuto il contatto diretto con i partigiani. Già nel 2006 l’Anpi aveva previsto con lungimiranza il ricambio generazionale in vista della progressiva scomparsa dei partigiani”.

Al termine ha preso la parola l’ospite d’onore Adelmo Cervi, figlio di di Aldo Cervi, fucilato dai fascisti assieme ai sei fratelli.

Al termine di un video di presentazione Cervi ha illustrato il suo libro ‘Io che conosco il tuo cuore’ incentrato sulla vita del padre partigiano; l’autore si è intrattenuto per il firmacopie.

Oltre a quello di Cervi è stato possibile acquistare il libro ‘Lui solo non si tolse il cappello’, di Andrea Pozzetta, il cui ricavato è stato devoluto per sostenere l’associazione stessa.