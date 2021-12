Covid a Vanzone, chiuse fino a lunedì le scuole elementari e medie del paese

Con Ordinanza comunale 9/2021 il sindaco di Vanzone con San Carlo ha deciso la chiusura delle scuole elementari e medie ubicate nell’edificio scolastico “G. Borgna” da martedì 14 a venerdì 17 dicembre compreso.

Claudio Sonzogni scrive: "A conoscenza della situazione pandemica legata al Covid 19 che sta interessando le classi delle Scuole Medie ed Elementari.

Visto il numero significativo di alunni già in isolamento domiciliare.

Valutata l’opportunità di evitare una ulteriore diffusione del contagio che può avvenire in classe o sul mezzo di trasporto. Ho disposto la chiusura delle scuole".



Raggiunto al telefono dichiara: "L’Ordinanza è conseguente ad una situazione abbastanza anomala: le scuole erano aperte ma nelle elementari non c’era praticamente nessuno, alle medie due classi sono già in isolamento un’altra classe era aperta ma con pochi ragazzi.

Considerate le oggettive difficoltà da parte degli altri Sindaci a garantire i trasporti degli alunni. Pertanto, sentita la Direttrice didattica, abbiamo concordato una chiusura totale fino a venerdì prossimo con l’impegno di risentirci e analizzare il possibile sviluppo futuro. In questi giorni dovrebbero essere effettuati vari tamponi e, in base ai risultati, si deciderà il da farsi per la settimana prossima.

Dal canto suo la Direzione didattica ha già provveduto ad avvisare le famiglie dei ragazzi".



La Dott.ssa Stefania Rubatto, dirigente scolastica, comunica: “… considerata l’Ordinanza del Comune di Vanzone in cui il Sindaco dispone la chiusura di tutto il plesso di Scuola Primaria e Secondaria di Vanzone da martedì 14 a venerdì 17 dicembre. Per il periodo indicato viene attivata la Didattica a distanza secondo l’orario e le modalità reperibili sul sito istituzionale al seguente link: https://www.icbagnolini.it/ddi.html . . Le lezioni in presenza riprenderanno lunedì 20 dicembre. Gli alunni per i quali è stato disposto dal SISP l’isolamento potranno rientrare a scuola previa presentazione del certificato di tampone negativo”.