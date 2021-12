Per Interconnector e linee di Fomazza distinte valutazioni di impatto ambientale

Un iter diverso per la razionalizzazione della rete di alta tensione della Valle Formazza. Un procedimento non più legato ad Interconnector Italia-Svizzera, di cui anche noi dell’informazione abbiamo perse le tracce da tempo.

Una nota del Ministero della Transizione Ecologica, datata 9 dicembre, dice – al di là del burocratese ministeriale che continua a regnare - che Terna ha chiesto ‘’alla direzione generale delle Valutazioni ambientali del Ministero il ritiro dell’istanza di procedura congiunta di cui agli interventi Razionalizzazione della Valle Formazza e Interconnector al fine di avviare un nuovo iter di valutazione di impatto ambientale per il solo progetto Razionalizzazione rete Alta Tensione nella Val Formazza’’.

Così il Ministero dice che ‘’non darà ulteriore corso al procedimento in argomento e che pertanto lo stesso è da ritenersi archiviato’’.

Il problema era sorto nel dicembre 2018, quando proprio il Ministero dell’Ambiente aveva messo un ulteriore ostacolo bocciando la richiesta di Terna che voleva tornare a dividere in due distinti progetti la riorganizzazione delle linee dell’alta tensione a Formazza e Interconnector. Ora, su richiesta di Terna, il Ministero dice sì alla separazione delle procedure dei due progetti. Terna infatti aveva chiesto già due anni fa agli uffici romani di proseguire nell’istruttoria dell’opera relativa alla valle Formazza.

Il sindaco di Formazza, Bruna Papa, ci conferma il ricevimento della nota del Ministero.

‘’Si dovrebbe procedere con la pratica relativa alla razionalizzazione delle linee elettriche della Formazza – dice Papa - che vedrebbe eliminare alcune tratte che attraversano il paese e gravitano tra le case’’. Cioè lo spostamento delle linee 220 kv e l’interramento della linea 132 kv.

Nonostante un giro di telefonate ad alcuni amministratori ossolani, restano dubbi sul futuro di Interconnector, ‘l ‘autostrada’ che porterebbe energia dalla Svizzera in Italia. Un progetto contestato da anni dalle associazioni ambientaliste. Dicevamo che anche gli amministratori da noi sentiti dicono di non avere più notizie certe su Interconnector. E questa mancanza di notizie non giova alla trasparenza.