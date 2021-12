Concerto di Natale del Corpo Musicale domese e degli Ottoni della Scala

Si terrà domenica 19 dicembre 2021 alle ore 21 presso la Chiesa Collegiata di Domodossola il Concerto di Natale del Civico Corpo Musicale di Domodossola, sotto la direzione del Maestro Giacomo Mutigli.

La serata sarà dedicata alle colonne sonore dei film di Ennio Morricone e da alcuni brani natalizi, sarà proprio per questo ultimo genere musicale che vedrà la partecipazione della Corale di Calice unitamente alla banda domese.

La novità di quest'anno è che la serata sarà condivisa con il Concerto degli Ottoni della Scala, i due gruppi musicali si esibiranno anche congiuntamente per l'esecuzione di alcuni brani, un occasione importante per la Banda domese. Dopo ad uno stop forzato, a causa della situazione di emergenza sanitaria ancora in atto, dopo due anni è questo il primo concerto che il Corpo Musicale svolge per la cittadinanza, a differenza degli altri servizi all'aperto che hanno ripreso ormai da giugno di quest'anno.

La serata si svolgerà secondo le normative vigenti contro il Covid -19, per tanto l'ingresso è consentito soltanto ai possessori di Green Pass e con l'uso della mascherina per tutta la durata dell'evento. Un altro appuntamento è nella mattinata di domenica 19 dicembre presso i mercatini di Natale a Domodossola, dove il Corpo Musicale porterà la sua musica natalizia tra le bancarelle del centro storico.

Il presidente Claudio Giannoni fa sapere che "nonostante le restrizioni per il Covid-19 il Civico Corpo Musicale ha ripreso le prove a giugno presso una tensostruttura per poi tornare presso la sede a settembre" Giannoni continua "La ripresa non è stata semplice dopo un anno di inattività a causa dell'emergenza Covid, per questo, grazie alla Fondazione Ruminelli, per incentivare l'ingresso in banda abbiamo stanziato 10 borse di studio per le lezioni di strumento a totale copertura del primo anno di corso" per ulteriori informazioni www.musicadomodossola.it oppure chiamare il 339/8526779 o tramite i canali social.

Il Civico Corpo Musicale di Domodossola è un'istituzione che conta più di 150 anni dalla sua fondazione da sempre radicato sul territorio e presente negli eventi più importanti per la città.