In Biblioteca a Domo ‘Nati per leggere’ presenta ‘Storie sotto l’albero’

Il Natale si avvicina e alla Biblioteca Contini non potevano mancare le letture dei volontari di Nati per leggere, per prepararsi nel migliore dei modi alle feste e al clima natalizio.

L’appuntamento con le ‘Storie sotto l’albero’ è per sabato 18 dicembre, nella sala ragazzi della biblioteca, alle ore 10.30.

Sarà un’occasione per scambiarsi gli auguri e condividere insieme l’atmosfera un po’ magica di queste giornate.

Grazie ai volontari di Nati per leggere, i bambini potranno tuffarsi nelle emozioni infinite custodite tra le pagine dei libri e fare la scorta di due ingredienti fondamentali per vivere fino in fondo il significato pieno del Natale: la curiosità e la fantasia.

Per questioni di sicurezza dovute alla situazione sanitaria dovranno ovviamente essere rispettate tutte le misure anti-Covid. Per questo, per evitare assembramenti, è previsto l’accompagnamento di un solo adulto munito di green pass per bambino, e l’utilizzo della mascherina dai 6 anni di età in su.

Per partecipare sarà necessario prenotare telefonando in biblioteca al numero 0324/242232.