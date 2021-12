Gli esercenti chiedono ai comuni la proroga dei dehors gratuiti

Con una lettera inviata ai sindaci dei comuni della provincie di Novara e del Vco la Fipe, la sigla di Confcommercio che raggruppa i pubblici esercizi, richiede la proroga dell’utilizzo gratuito dei Dehors vista la decisione del governo di prolungare lo stato di emergenza.

Questo il testo della lettera:

"Con la proroga dello stato di emergenza deliberata il 14 dicembre dal Consiglio dei Ministri, abbiamo purtroppo la certezza che proseguiranno anche nel 2022 le criticità per le imprese in genere e in particolare per gli esercizi di ristorazione.

Ricordiamo che tuttora, e non sappiamo sino a quando, il numero dei posti all’interno dei locali è ridotto in funzione delle esigenze di distanziamento previste dalle Linee guida del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021 e che, di conseguenza, l’utilizzo degli spazi esterni resta fondamentale sia per poter lavorare a pieno regime, sia per garantire un servizio adeguato ai consumatori, tenuto conto anche di coloro che non hanno green pass.

L’esenzione applicata negli anni 2020 e 2021 dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico ha rappresentanto un aiuto concreto per sostenere un settore particolarmente colpito dalle restrizioni e tuttora in difficoltà, tanto è vero che ci vengono ogni giorno segnalate cessazioni di locali, anche storici.

La soluzione migliore sarebbe quella di confermare l’occupazione del suolo pubblico come negli anni 2020 e 2021 e di continuare a renderlo gratuito anche nel 2022.

Una scelta coraggiosa che riconoscerebbe il valore dei dehors per l’attrattività dei nostri centri abitati e che andrebbe nella direzione di garantire maggiore vitalità allo spazio urbano, maggiore sicurezza anche sanitaria, valorizzando e sostenendo al tempo stesso la ristorazione.

Chiediamo pertanto di voler prendere in considerazione di prorogare l’esenzione del pagamento dell’occupazione del suolo pubblico e di confermare la procedura semplificata per il rilascio dei dehors anche nel 2022.

Confidiamo nella sensibilità della vostra Amministrazione e ci rendiamo da subito disponibili a ogni approfondimento al riguardo.

Un cordiale saluto e l’augurio di serene festività"

Il presidente di Fipe Confcommercio

Alto Piemonte

Massimo Sartoretti