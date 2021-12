“Borse di studio garantite agli studenti, la giunta regionale ha mantenuto l'impegno”

“Grazie al lavoro della nostra giunta, e in particolare dell’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, la Regione a maggioranza Lega mantiene l’impegno di garantire le borse di studio a tutti i 15.492 aventi diritto. Un obiettivo che si è raggiunto con l’inserimento di 2,6 milioni aggiuntivi nella variazione di bilancio e di ulteriori 4,4 milioni sull’anno finanziario 2022. Una manovra che permette di anticipare già all’inizio del prossimo anno il 100% delle coperture. Lo stanziamento complessivo destinato agli studenti sale così a 52 milioni di euro, una cifra più alta che in passato, e anche la compartecipazione regionale, per un totale di 33,4 milioni di euro, è la più elevata di sempre. A questi fondi si aggiungono poi gli oltre 20 milioni destinati al mantenimento dei servizi. La dimostrazione più evidente di quanto questa maggioranza voglia investire sui talenti dei propri giovani per fare del Piemonte sempre più la terra della conoscenza, della formazione e del sapere”.

Lo dichiarano in una nota il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni e il vicepresidente leghista della commissione Bilancio Sara Zambaia, relatrice di maggioranza del provvedimento.