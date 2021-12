Gli auguri di Natale della Soms di Domo

Come da tradizione la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Domodossola invia gli auguri di buon Natale ai propri iscritti con un sunto dell’anno appena trascorso ed i propositi per quello nuovo:

Care Socie, Cari Soci,

dopo un drammatico 2020, si sta concludendo anche questo 2021 tra speranze, illusioni e la realtà dei fatti, che ci dicono come la pandemia non sia ancora alle nostre spalle e che dovremo ancora avere perseveranza e pazienza anche per il prossimo futuro.

Se da un lato le prospettive economiche sono in miglioramento, non altrettanto si può dire dell’umore delle persone che, inutile nasconderselo, sono stanche, spesso depresse e sfibrate dall’atmosfera di incertezza sul futuro prossimo. Questo porta a vivere con crescente frustrazione una situazione tanto inaspettata quanto difficile da accettare, rinchiudendosi sempre più in se stessi in una sorta di autodifesa, di salvaguardia del proprio mondo a cui si era abituati.

E’ proprio in questi momenti di grande difficoltà invece, che bisogna riscoprire il valore della Comunità, condividendo le proprie ansie, le proprie incertezze, per poterle superare insieme, trovando un modo più equilibrato di affrontare le situazioni, consapevoli che è l’unione che fa la forza.

La Soms, come tutti, ha vissuto un comprensibile lungo momento di destabilizzazione che ha superato con rinnovato impegno e vigore, grazie al fatto che ci siamo sempre sentiti uniti in una stessa comunione di intenti, ovvero l’opera di Mutuo Soccorso.

Abbiamo quindi continuato a lavorare al servizio dei nostri Soci, garantendo il normale svolgimento delle nostre attività e, ogni volta che è stato possibile, offrendo dei piccoli momenti di svago organizzando delle serate di teatro leggero, di racconti di viaggi, di mostre, oltre a proporre i consueti corsi di lingue straniere, di fotografia, di taglio e cucito.

Nuovi progetti sono stati nel frattempo presi in considerazione, sia riguardo alle migliorie della Sede sociale, sia nelle proposte culturali e di assistenza e sarebbe auspicabile che sempre più Soci si rendessero disponibili a collaborare con i consiglieri nel realizzarli. Dobbiamo essere parte attiva del nostro futuro, nella ricerca di soluzioni che ci facciano stare meglio e che risolvano, anche solo parzialmente, alcuni dei problemi che possiamo incontrare tutti i giorni.

Essere Volontari della Soms vuol dire essere utili al prossimo e a se stessi!

Con l’auspicio che saremo sempre più vicini, auguro a Voi ed alle vs. famiglie Buone Feste.

Il rinnovo della tessera (15 euro) avverrà direttamente presso la Sede, nei giorni ed orari indicati nel riquadro che trovate nella pagina seguente.