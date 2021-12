Gaming: alla scoperta dei volanti per PS5 migliori del momento

Una delle consolle di videogame attualmente maggiormente utilizzata è la Playstation 5, chiamata molto spesso PS5, questo dispositivo è prodotto dalla Sony ed è in grado di dare delle performance di altissimo livello, infatti dà la possibilità di immergersi totalmente nel gioco grazie alla nitidezza delle immagini e alla fluidità dei movimenti. Una delle categorie di videogiochi più vendute è quella si simulazione di guida che consente di entrare nell'abitacolo di un'auto da rally, di una monoposto o di una supercar e sfrecciare su piste o strade sterrate, provando il brivido della velocità. Per ottenere un'esperienza più simile a quella reale, la maggior parte dei giocatori non usa il semplice joystick ma preferisce un volante, conoscere i migliori in commercio permette di acquistare un dispositivo ottimale per le proprie performance.

Caratteristiche dei volanti per PS5

Il mercato offre una grandissima quantità di volanti per la PS5, anche se si è esperti nel campo dei videogame, a volte, si potrebbe far fatica a trovare quello maggiormente adeguato alle proprie necessità per prezzo e prestazioni. In tali situazioni ci si può rivolgere a siti specializzati come, ad esempio, Maquantospendi.it, dove trovare la lista dei migliori volanti per la ps5, in cui vengono illustrate le caratteristiche e le peculiarità di ciascuno. Gli aspetti da prendere in considerazione in tale situazione sono:

Presenza o meno dei pedali, un volante completo oltre allo sterzo dovrebbe avere anche una pedaliera che permette di frenare e accelerare, tale aspetto rende il gioco più immersivo in quanto tali azioni, proprio come succede in una vettura vera, non vengono fatte con dei semplici pulsanti sul controller.

Forma del volante, ci sono quelli classici o quelli maggiormente sportivi che hanno solo delle impugnature laterali, ciò dipende dal proprio stile e anche dal tipo videogame che si preferisce.

Compatibilità, non tutti i volanti sono realizzati esclusivamente per la PS5 alcuni sono universali, quindi possono essere attaccati anche al PC o ad altre consolle, tale aspetto deve essere considerato prima dell'acquisto.

Numero di pulsanti, questi possono essere presenti sia sulla parte interna che sul retro del volante, ognuno corrisponde a un'azione da svolgere, va da sé che più ce ne sono maggiori sono le opzioni di guida che si possono introdurre.

Presenza o meno dei fili di connessione, un modello wireless consente di posizionarsi dove si vuole nella stanza, non avendo come limite la lunghezza del cavo ma, alcuni utilizzatori preferiscono i modelli con una connessione fisica perché secondo la loro opinione danno una reattività migliore.

Come scegliere i migliori volanti per PS5

Il primo parametro che influenza l'acquisto di un volante per PS5, sicuramente, è il prezzo, a seconda del proprio budget ci si può indirizzare verso quelli di fascia bassa, media o alta. In ognuna di queste categorie c'è un prodotto maggiormente valido degli altri, per individuarlo subito, come già consigliato, si possono consultare i siti specializzati in recensioni che spesso mettono anche del link per fare un acquisto diretto, così da mettere subito nel carrello il dispositivo più adatto alle proprie esigenze.

In seconda istanza bisogna seguire i gusti personali, sono proprio questi quelli che rendono un volante ideale per il giocatore. Attualmente i modelli sul mercato puntano a rendere la guida sullo schermo uguale a quella reale. Se si desidera valorizzare tale aspetto si consiglia di scegliere un accessorio che abbia una rotazione intorno al perno simile a un sistema vero, quindi, senza un gioco troppo elevato, a ciò si aggiunge la vibrazione che simula una strada dissestata o urti contro altri veicoli.