Uscito il trailer di ‘Mele rosse’, il giallo di Luca Costale e Andrea Lavalle

L’appuntamento al cinema è previsto per marzo 2022, intanto l’associazione culturale CineAlpi ha rilasciato attraverso suoi canali social il trailer ufficiale del cortometraggio dal titolo ‘Mele rosse’.

La trama è ricca di suspense: un giovane commissario, Aurelio Lamanna, per due anni resta sulle tracce di un serial killer che ha compiuto cinque efferati omicidi. Un giorno l’assassino si presenta di sua spontanea volontà in commissariato; verrà incarcerato e dopo 16 anni tornerà in libertà.

Sarà cambiato o tornerà a perpetrare nuovi delitti?

La proiezione si terrà, come detto, a marzo 2022 al cinema Corso di Domodossola.

CineAlpi già ad inizio anno avanzerà la candidatura del cortometraggio ai vari festival nazionali ed internazionali.

Nel cast sono presenti: Andrea Lavalle, Luca Costale, Sara Caprera e Alessandra Rigoli ed Erika Mazza.

La colonna sonora sarà realizzata dal Maestro Roberto Olzer.

La regia è di Enrico Pietrobon.