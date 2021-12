Ecco i nomi dei consiglieri provinciali, sorpresa dell'ultimo minuto, fuori Maggiola dentro Verazzi

Il presidente uscente Porini è stato il più votatoalle elezioni provinciali. Il candidato a sostegno di Alessandro Lana nella lista “Vco Provincia d’Europa”, ha ottenuto 13.598 voti ponderati; secondo, Giandomenico Albertella, 9.341, terzo Simone Racco, 7.149. Al quarto posto assoluto per numero di preferenze, Emanuele Vitale, assessore a Bilancio e Cultura a Baveno, 7172, il più votato di “Progetto Vco.

Completano gli eletti di “Vco Provincia d’Europa Chiara Pagani (6513), Ivan Rainoldi (5.935), e Magda Verazzi (3114).

Con l'esclusione della consigliera di Casale Corte Cerro, Maggiola, dai conteggi diffusi domenica dall'ufficio elettorale del Tecnoparco, data per eletta, Fratelli d'Italia non esprime nemmeno un consigliere, visto che nemmeno Colombo è entrato in maggioranza e visto soprattutto che Alessandro Lana ha sempre dichiarato la sua candidatura 'civica' e non in forza al partito per il quale era tesserato fino a poche settimane fa.

Con Vitale sono eletti in “Progetto Vco” Lucio Scarpinato (5.989), Cinzia Vallone (5.894), e l’ex presidente Stefano Costa (5205). Inalterata, rispetto alle elezioni del 2018, la maggioranza numerica per il centrodestra, 6 consiglieri a 4. Soddisfatto per l’esito del voto sul consiglio Stefanetta: “Abbiamo recuperato 3 mila voti ponderati rispetto a quelli raccolti per la presidenza”.