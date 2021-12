Covid, il mondo del turismo piemontese: "Noi agenti di viaggio, di nuovo bloccati dalle restrizioni"

Al (triste) giro di boa di quasi due anni di pandemia, c'è una categoria economica che soffre forse più delle altre. Quella del turismo. E in particolare quella degli agenti di viaggio, di fatto bloccati dall'incertezza dei clienti, ovvero di chi vuole viaggiare partendo da Torino in direzione mondo, oppure di chi vuole venire a conoscere i nostri territori. Ne sa qualcosa Irene Ciccarelli, presidente di Assoviaggi Piemonte Confesercenti, che da tempo osserva con preoccupazione quel che succede all'orizzonte.



A quasi due anni dallo scoppio della pandemia da Covid, cos'è cambiato per il settore del turismo?

"Purtroppo non è cambiato moltissimo. In questi 20 mesi la situazione è evoluta, ma non è migliorata. Abbiamo lavorato un po' la scorsa estate a all'inizio dell'autunno. Ma ora tutto si è fermato, come ai tempi dello scorso marzo. E con l'ultimo decreto Speranza che inasprisce le condizioni per andare all'estero o per entrare in Italia tutto è ulteriormente peggiorato. Avevamo preventivi e prenotazioni in via di conferma per primavera ed estate e tutto si è bloccato".