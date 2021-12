Mercatini di Natale: studenti Enaip incartano i regali e donano il ricavato ad Amnesty

È stata un successo l’iniziativa promossa da EnAIP Domodossola che ha coinvolto gli allievi del corso di Operatore ai servizi di vendita: sabato e domenica, in occasione dei Mercatini di Natale organizzati in città, studenti e studentesse si sono messi a disposizione di visitatori e turisti, realizzando dei perfetti pacchetti regalo presso il Borgo della Cultura.

Ma l’iniziativa non si è fermata qui: il ricavato di tutte le donazioni raccolte durante le due giornate sarà donato in beneficenza ad Amnesty International, l’organizzazione non governativa internazionale impegnata nella difesa dei diritti umani.

“Per i nostri studenti – scrive la Direzione dell’Istituto domese - è stata una ricca opportunità sotto tanti aspetti: hanno partecipato attivamente alla vita e alle attività della città di Domodossola, si sono sperimenti e messi alla prova nel gestire al meglio le tante richieste di confezionamento regali, e hanno contribuito, nel loro piccolo, alla causa di Amnesty. Complimenti a tutti/e”