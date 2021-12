Cordoglio in Ossola per la scomparsa di Luciano Vercesi

Profondo cordoglio anche in Ossola, dove era conosciuto, per la scomparsa di Luciano Vercesi, pilota di elicottero che aveva lavorato nella nostra valle per una società che da anni ha la sua base a Piedimulera.

Vercesi si è spento a 80 anni a Broni (Pavia), dove abitava. Ma in Ossola era conosciuto da molti e la notizia della sua morte ha destato tristezza. Lascia la moglie Margherita, le figlie Chiara e Katia e il fratello Pietro. I funerali si svolgeranno oggi nella basilica minore di San Pietro in Broni.