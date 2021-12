L'Antrona punta sul ''Patto di valle''

Espansione su nuovi terreni, rapporti con le istituzioni e la calendarizzazione dell’iniziativa ‘Lo pan ner’. Stilato il propgramma2022 dell’associazione fondiaria Terraviva, impegnata nel recupero ambientale dei terrazzamenti in Valle Antrona. Un progetto che vede coinvolti enti, cooperative e comuni.

L’associazione si è dunque data un programma per il prossimo anno e tra i punti da realizzare anche la prosecuzione del ‘Patto di valle’’.

Di cosa si tratti lo spiega il sindaco di Borgomezzavalle, Stefano Bellotti: ‘’Il Patto di Valle è un contenitore, una banca delle azioni, delle idee che potranno trasformarsi magari in realtà, in un futuro prossimo. Negli incontri già avuti in valle è emersa, a livello di priorità e importanza, la necessità di un miglioramento e di una maggior valorizzazione della nostra comunità’’.

Nei mesi scorsi infatti diversi sono stati gli incontri tenuti in valle Antrona. Vuoi per sostenere il progetto, vuoi per avviarne la fase operativa. Questi incontri proseguiranno anche nel 2022. Il 17 febbraio è prevista la presentazione della bozza del Patto di valle, che prevede azioni di sostengo all’agricoltura sostenibile, all’inclusione sociale, alla valorizzazione del paesaggio e all’ attrattività turistica. Seguirà il giorno dopo una riunione operativa tra i soggetti impegnati e il 24 marzo l’incontro per sottoscrivere la costituzione di uno strumento operativo che permetta la concretizzazione dei progetti avviati.