Domodossola, arrestato dalla polizia ferroviaria per evasione

Arrestato per evasione nei giorni scorsi dalla polizia ferroviaria un cittadino kuwaitiano. L’uomo, a seguito di un controllo, è risultato essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza. Non essendo stato autorizzato a lasciare il proprio domicilio è stato tratto in arresto in flagranza per evasione e portato in carcere a Verbania.

Il fermo è avvenuto il 22 dicembre nel corso dell'operazione “Stazioni Sicure” promossa dal Servizio Polizia ferroviaria a livello nazionale, che ha visto impegnati 90 operatori della Polfer nelle stazioni del Piemonte e Valle d’Aosta. Il bilancio dell'iniziativa è stato di 585 persone controllate, 94 bagagli ispezionati e 18 stazioni presenziate. Nella stazione di Torino Porta Nuova, i servizi sono stati effettuati congiuntamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine.