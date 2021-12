Al Corso torna la tradizione del cinema a Natale

Dopo la sospensione dell’anno scorso dovuta alla pandemia, riprende la grande tradizione italiana del natale al cinema.

Infatti al Cinema Corso di corso Ferraris a Domodossola è possibile godere della visione di pellicole in tutta sicurezza grazie alle sale spaziose ed arieggiate, non è necessaria la prenotazione è solo consigliato di presentarsi in biglietteria almeno 15 o 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo

I film in cartellone la settimana di Natale

L’attesissimo ‘Spider-Man: No Way Home’ La vita del 17enne Peter Parker (Tom Holland), così come quella delle persone a cui tiene, finisce al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. I pericoli e il caos che circondano Spider-Man rischiano di costare a Peter, a MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon) - che i media considerano suoi complici a tutti gli effetti - l'ammissione al college.

Incapace di restare a guardare passivamente infrangersi i sogni dei suoi amici, Peter decide di rivolgersi al Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), chiedendogli di ripristinare il suo segreto, facendo dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man. Strange non può rimanere indifferente alla supplica di Peter e decide di aiutarlo.

Purtroppo, l'incantesimo dell'Oblio eseguito da Strange apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso

Orari Mercoledì 17.30 – 20.30; Giovedì 17.30 – 20.30; Venerdì 16.30; Sabato 16.30 – 19.45; Domenica 16.30 – 19.45; Lunedì 20.30; Martedì 20.30; Mercoledì 20.30

Peri più piccoli ‘Sing 2’ Buster Moon crede nel proprio gruppo di lavoro, non ha dubbi che Rosita, la maialina piena di figli, possa fare la protagonista di un grande musical, né che Gunter, il maiale nordico, possa inventare uno show all'altezza di Jimmy Crystal. Sì, perché è proprio a Redshore City, la capitale dello showbusiness, che Moon vuole andare, per convincere il famoso produttore che farebbe bene a scommettere su di loro. Poco importa se dovrà inventarsi uno stratagemma per arrivare al suo cospetto. E magari assumere la sua poco dotata figlia Porscha. E persino impegnarsi a riportare sul palco un mito della musica che non si fa più vedere da quindici lunghi anni: Clay Calloway.

Orari Giovedì 17.30; Venerdì 14.30; Sabato 14.30 – 20.30; Domenica 14.30 – 20.30; Lunedì 17.30; Martedì 17.30; Mercoledì 17.30

Il film drammatico ‘House of Gucci’ diretto da Ridley Scott, segue la storia della famiglia Gucci, raccontando l'azienda attraverso le persone che ne hanno fatto parte, tra fama, genialità, momenti difficili e sofferenze. In particolar modo il film ruota attorno al fatto di sangue avvenuto il 27 marzo 1995 e che sconvolse il mondo della moda: l'omicidio di Maurizio Gucci. A interpretare il noto imprenditore italiano, all'epoca dei fatti già ex direttore dell’azienda, sarà Adam Driver.

Lady Gaga invece vestirà i panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Gucci che fu accusata di aver organizzato l’omicidio dopo essere stata lasciata dal marito per una donna più giovane.

Orari Mercoledì 20.30; Giovedì 20.30; Venerdì 16.30; Sabato 16.30; Domenica 16.30; Lunedì 20.30; Martedì 20.30; Mercoledì 20.30.

La commmedia ‘7 donne e un mistero’, film diretto da Alessandro Genovesi, segue le ore successive all'omicidio di un uomo, un imprenditore con moglie e figlie, ucciso misteriosamente nella sua casa. Nella villa del morto sono riunite tutte le donne che, in un modo o nell'altro, sono appartenute alla sua vita e che invece di festeggiare la Vigilia di Natale, come previsto, si ritrovano con un omicidio da risolvere.

Tutte sono sospettate e, mentre ognuna cerca di buttare fango sulle altre, rivelando i segreti altrui, sono costrette ad affrontare situazioni che fino ad allora non avevano voluto mettere in luce. Ma chi è il vero omicida?

Orari Sabato 14.30 – 22.30; Domenica 14.30 – 22.30; Lunedì 17.30; Martedì 17.30; Mercoledì 17.30

Non poteva mancare il tradizionale cinepanettone ‘Chi ha incastrato Babbo Natale?’, il film natalizio diretto da Alessandro Siani con accanto una delle icone della comicità festiva italiana, Christian De Sica, nei panni di Babbo Natale. Il film racconta di come la magia del Natale sia a rischio a causa della Wonderfast, un'azienda che si occupa di consegne online, nota in tutto il mondo. La ditta primeggia nel mercato del suo settore, ma c'è un solo periodo dell'anno nel quale si ritrova a essere la seconda: il Natale. Già, perché durante le festività natalizie è Babbo Natale a dominare il mercato e questa cosa alla Wonderfast non va proprio giù. È per questo che l'azienda corrompe il capo degli elfi di Babbo Natale per convincerlo a far entrare nella fabbrica Genny Catalano, un truffatore noto come "re dei pacchi", nei panni di un nuovo manager che deve gestire le consegne.

Il compito di Genny è quello di far arrivare nelle case non i doni tanto attesi, ma dei veri e propri "pacchi", così da screditare l'efficienza di Babbo Natale.

Orari: Mercoledì 17.30; Sabato 22.30; Domenica 22.30

