Dalla nuova app "Gioco Sicuro" alle licenze ADM: i casinò e la legalità

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana, ADM (ex AAMS), è impegnata nel promuovere la legalità del gioco, non solo fisico, anche a distanza, con particolare riferimento ai casinò online e al rilascio delle concessioni agli operatori del settore. La nuova app “Gioco Sicuro” dell’ente si configura come un ulteriore strumento per raggiungere tali finalità.

La questione della sicurezza e del rispetto della legge nel gioco online è di particolare urgenza per il comparto, visto che i numeri dell’utenza negli ultimi anni è in netta crescita, come riportano del resto alcuni dati settoriali ufficiali. Secondo le stime la spesa nel mese di febbraio 2021 è stata pari a quasi 143 milioni di euro, un dato a cui si è giunti sottraendo l’importo delle vincite alla raccolta totale; l’incremento, rispetto allo stesso mese dello scorso anno è stato di ben 83 punti percentuali, su cui spicca il Bingo (+72, per cento).

Il riferimento di questi numeri è connesso al fenomeno dei casinò digitali legali, regolarizzati, come si vedrà, proprio da ADM, che richiede specifici requisiti per il rilascio della licenza ad operare. Tutto questo anche per contenere il fenomeno del gioco illegale via web che, stando ai numeri diffusi dal recente rapporto Censis-Lottomatica, ha raggiunto i 18 miliardi di euro nel 2020, con prospettive di crescita per il 2021.

Motivo, quest’ultimo, per cui si rende necessaria la regolarizzazione del settore che, come si è detto, è prevalentemente gestita da ADM, ente che, tramite il rilascio delle concessioni agli operatori - anche a distanza - garantisce la legalità e la sicurezza, in primis degli utenti.

I parametri richiesti dall’Agenzia per rilasciare la licenza - caratterizzata da un numero a cinque cifre accompagnato dal logo ufficiale dell’ente - sono di diverso tipo.

Tra i requisiti fondamentali, ad esempio, c’è l’uso del certificato SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security) - a garanzia della sicurezza delle transazioni -, ma anche l’utilizzo del protocollo HTTPS, nonché la presenza di metodi di pagamento affidabili (dalle carte di credito a piattaforme digitali come PayPal).

Dal lato del gioco, in senso stretto, il sistema RNG (Generatore di numeri casuali) permette una certa trasparenza in caso di vincite, determinate in modo del tutto casuale. L’assistenza al cliente e i recapiti dell’operatore sono un altro aspetto fondamentale, come lo è, prima di tutto, la presenza di una form di registrazione con tanto di invio di copia del documento di identità, ad attestazione della maggiore età dell’utente: questo passaggio è necessario anche nel caso dei casino bonus senza deposito, ovvero quelli che non richiedono un deposito monetario iniziale per l’attivazione del gioco. E, proprio a proposito di bonus, le promozioni di volta in volta offerte ai giocatori dal concessionario, - che siano bonus di benvenuto, free spin gratuiti o bonus sul primo deposito - devono contenere uno specifico regolamento, con tanto di clausole, nonché rispettare criteri di verità.

Tenendo conto del fatto che si sta parlando di operatori attivi anche in via digitale, ADM ha deciso di implementare la propria funzione di garanzia, controllo e sicurezza attraverso l’introduzione di una nuova app, dal nome “Gioco Sicuro”, scaricabile sia tramite sistemi iOS che Android.

Tra le utilità principali dell’app c’è la possibilità di verificare che il concessionario sia veramente in possesso di un’autorizzazione, ma anche il controllo della regolarità delle vincite e delle giocate. Il tutto in previsione di nuove opzioni, come le verifiche digitali dei biglietti, l’autoesclusione dal gioco a distanza e un servizio di segnalazione di eventuali illiceità da parte dell’operatore.