Sci alpinismo, Vertical in notturna a Macugnaga

Appuntamento in notturna sulle nevi di Macugnaga per la disputa della gara di Vertical scialpinistico.

Ma manifestazione, organizzata dallo Sci Club Valle Anzasca, in collaborazione con Il Fans Club “Damiano Lenzi” è fissata per martedì 28 dicembre alle ore 18.00.



Aldo De Gaudenzi, presidente del Fans Club, precisa: “È una gara amatoriale che intende riunire gli amici della fatica e del divertimento. Non mancheranno le sfide fra i diversi protagonisti ma tutto si esaurirà in una stretta di mano e un arrivederci alla prossima. Non dimentichiamo il lavoro fatto dai tecnici della MTS, che, anche se dovesse perdurare la scarsità di neve, riescono a garantire un tracciato perfetto”.



Il percorso sarà quello abituale: da Pecetto all’alpe Burki e poi su fino al Belvedere.



Le iscrizioni, aperte a tutti, si terranno, a partire dalle ore 16.30, presso il Ristorante Miramonti a Pecetto dove saranno anche distribuiti i pettorali.



Novità di quest’anno, causa pandemia, le premiazioni si terranno, alle ore 20.00, in piazza Municipio dove ci sarà anche un gustoso apericena.



Gli organizzatori segnalano che: “tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme anti Covid-19”.



Info:349 65 31 041