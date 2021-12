Le bellezze dell'Ossola sul calendario 2022

Anche per l’anno 2021 la Domo Graniti, azienda leader nel settore lapideo che esporta la sua produzione in tutto il mondo, ha voluto realizzare - come negli anni passati - il suo prezioso calendario fotografico nel formato 62 x 43 centimetri che, come da lunga tradizione, dona ai suoi clienti.

Nella versione del nuovo anno la pubblicazione s’intitola “Paesaggio a Nord Ovest”, parafrasando il nome della rotta artica che collega gli oceani Atlantico e Pacifico. Infatti le foto del calendario 2021 riproducono scorci delle Valli Ossolane e sono opera del fotografo paesaggista Mario Pasqualini.