Tre escursionisti in difficoltà al lago di Devero salvati in tarda serata

Intervento congiunto del Soccorso Alpino civile e militare e dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio al Devero. I soccorritori sono intervenuti dopo l'allarme lanciato da tre escursionisti in difficoltà, poiche' colti improvvisamente dal buio, sul sentiero di ritorno che costeggia il lago di Devero a 2200 metri di quota.

I tre, 2 thailandesi e 1 italiano, facendo il giro del lago di Devero si sono trovati in difficoltà nel superamento di un canale innevato. Uno dei tre ha anche lriportato una lieve ferita ad una caviglia e per questo è stato evacuato in barella.

I tre sfortunati sono stati individuati grazie alle coordinate inviate alla sala operativa dei vigili del fuoco con un applicativo telefonico. La neve caduta in questi giorni, le condizioni meteo e la scarsa visibilita' hanno reso difficoltose le operazioni di recupero. Gli escursionisti sono stati raggiunti dai soccorritori dopo circa 3 ore dalla loro richiesta di soccorso.