Viaggiavano senza biglietto, denunciate due persone

Nei giorni scorsi la Polizia Ferroviaria ha denunciato due persone che viaggiavano su un treno che da Domodossola portava Novara.

Gli agenti, allertati dal capotreno, hanno fermato sul convoglio uno dei due passeggeri, poi denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, mentre il secondo si dava alla fuga per le vie di Novara.

Il fuggitivo è stato acciuffato poco dopo e condotto in commissariato dove è stato anch’esso denunciato per non aver fornito le proprie generalità con l’aggravante della resistenza a pubblico ufficiale.