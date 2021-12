Polemica a Montescheno: ''Il campo sportivo è inutilizzabile''

"Togliere spazi di aggregazione giovanili non è mai un buon punto di partenza". E’ una delle critiche che in questi giorni caratterizzano le pagine dei social in Valle Antrona. Le polemiche coinvolgono alcuni residenti di Montescheno, ma anche altri residenti in valle. Motivo? Le condizioni in cui versa il campo sportivo dopo i lavori di ampliamento della casa di riposo.

"Il campo è inutilizzabile, hanno addirittura fatto un muro in sasso dove c’era una porta: sarà impossibile recuperarlo" dicono in paese. I lavori hanno infatti ‘mangiato’ parte del campo.

"Il campo non è nostro ma della parrocchia – spiega il sindaco Dario Ricchi - , sentirò la parrocchia, anche perché sapevo che il campo sarebbe rimasto com’era. Ho visto la scogliera che ha tolto un pezzo di campo: allungarlo dall’altra parte non sarà così semplice. Ma non ho notizie certe su cosa si intenda fare, mi informerò".

La parrocchia però rassicura. "Abbiamo concordato con la casa anziani che alla fine dei lavori il campo sarà ripristinato con le misure precedenti – dice don Massimo Bottarel, che è anche parroco di Montescheno - . Sarà solo spostato di qualche metro dall’altra parte".