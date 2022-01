Pieve Vergonte avrà una rete di ricarica per le auto elettriche

Anche Pieve Vergonte avrà una rete di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. L’accordo è stato firmato con la BE CHARGE di Milano che realizzerà l’impianto a sue spese . Il protocollo d’Intesa è stato già firmato. Non si sa quante saranno le colonnine poiché né nella delibera né nel protocollo esposti all’albo pretorio è indicati i punti di ricarica.