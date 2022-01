Al Punto Nascite del San Biagio il 2021 si chiude con tre parti

Il Punto Nascite del San Biagio chiude il 2021 con 3 parti nel giorno di San Silvestro. Un cesareo, un parto naturale e un parto al Dea hanno caratterizzato l'ultimo giorno dell'anno all'ospedale domese.

Si tratta di una bimba, Benedetta, figlia di una coppia di Malesco, un bimbo, Davide, figlio di una coppia di Domodossola e Nicolò, figlio di una coppia di Villa.

I tre parti chiudono un anno fatto di limitazioni e chiusure temporanee a causa della pandemia, ma dimostrano come all'ospedale domese il Punto Nascite sia sempre attivo sia per le emergenze sia per le urgenze.