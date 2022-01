Il Nursind alla Regione: "Stabilizzi gli infermieri a tempo determinato per non perdere risorse preziose"

NurSind Piemonte denuncia la situazione critica registrata in molte Asl, per la mancanza di infermieri, alla luce del nuovo concorso a tempo indeterminato indetto il 28/12/2021 dall'Asl Città di Torino. "Occorre fare in modo che gli infermieri restino in Piemonte invece di migrare altrove".

Il sindacato chiede alla Regione di intervenire con urgenza per sbloccare la situazione relativa alle graduatorie concorsuali: "Ad aggravare una situazione che già evidenzia una carenza di infermieri si aggiungono intoppi burocratici e normativi. Le aziende che hanno delle proprie graduatorie non possono stabilizzare il personale a tempo determinato da altre graduatorie privandosi così di preziose unità e quelle che non hanno ancora graduatorie non riescono ad accedere con facilità alle altre".

Nursind parla di "un caos alla quale deve porre rimedio la Regione in assenza di indicazioni nazionali", per questo è stata inviata una lettera all'assessorato alla Sanità: "Auspichiamo che la direzione regionale possa intervenire celermente sulla questione per ottimizzare le risorse e favorire una migliore organizzazione del lavoro", conclude il sindacato regionale degli infermieri.