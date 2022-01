Migliorano le condizioni del bimbo di un mese colpito dal Covid: “È stato staccato dalle macchine”

Filtra un cauto ottimismo circa le condizioni del bambino di un mese colpito dal Covid e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il piccolo era prima stato ricoverato al castelli di Verbania, e successivamente trasferito al Maggiore di NOvara, prima di un nuovo trasferimento al nosocomio torinese.

A rendere noto lo stato di salute del piccolo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che proprio questa mattina ha sentito la dottoressa Franca Fagioli: “Il bimbo sta bene, il quadro clinico è migliorato ed è stato staccato dalle macchine che lo aiutavano a respirare”.

Nonostante la buona notizia, il numero dei piccoli pazienti ricoverati per Covid è in aumento e non è mai stato così alto e questo preoccupa non poco il presidente della Regione: “Abbiamo 14 bimbi ricoverati in pediatria Covid: non è mai successo da inizio pandemia”.

“È il segnale che questa variante attacca anche i bambini” ha affermato il Governatore. Intanto, salendo di fascia d’età, alle 14 è prevista la conferenza Stato-Regioni per la questione scuola. Il Governo dovrà assumere una posizione definitiva sul rientro scuola e sul tema obbligo o meno di vaccinazione.