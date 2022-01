Per ora niente neve sulle nostre montagne

Niente neve, per ora. Lo dice anche Meteo Live Vco che analizza la situazione tra oggi, martedì 4 gennaio, e sabato 6, quando tornerà la neve sulle Alpi con una debole perturbazione. Anche se rimarca che ‘’le nevicate, vista la direzione da nord nord-ovest della saccatura fredda, interesseranno quasi esclusivamente i versanti esteri. Qualche nevicata di sfondamento anche in Italia in prossimità della cresta di confine e altre nevicate più consistenti potranno verificarsi sulle Alpi Retiche. Ancora una volta le Alpi Pennine e Lepontine penalizzate e con pochissima neve a tutte le quote, a terra punte di soli 70 cm in alta Val Formazza a 2500 metri’’.

Secondo Meteo Live Vco ‘’anche a lungo termine i modelli non ci mostrano niente di interessante sotto l’aspetto precipitativo, mentre le temperature scenderanno ancora di 9-10°C per un periodo freddo che inizierà il giorno 6 e potrebbe protrarsi fin verso il giorno 10’’.