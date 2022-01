Buon compleanno al tricolore italiano

Oggi, venerdì 7 gennaio, il tricolore italiano compie 225 anni. La bandiera italiana è nata nel 1797 come vessillo della Repubblica Cisalpina, uno degli Stati nati dopo la prima campagna d’Italia di Napoleone.

Diventata la bandiera ufficiale dello Stato, dal 1997 viene celebrata ogni anno il 7 gennaio nella “Festa del Tricolore”.

La giornata venne infatti istituita con la legge n. 671 del 31 dicembre 1996 con l'intenzione di celebrare il bicentenario della nascita a Reggio Emilia della bandiera italiana, che avvenne ufficialmente il 7 gennaio 1797 con l'adozione ufficiale del Tricolore da parte della Repubblica Cispadana, stato napoleonico nato l'anno precedente e dipendente dalla Prima Repubblica francese.

Verde come le pianure, bianco come Alpi e Appennini e rosso come il sangue delle vittime delle guerre. È questa la spiegazione più accreditata sull’origine dei colori della bandiera italiana.

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. Così recita l’articolo 12 della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, che esclude lo stemma sabaudo e segna l’elezione ufficiale della bandiera tricolore a simbolo della nuova Italia repubblicana.