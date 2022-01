S'è spento a Craveggia Taddeo Gnuva

E’ morto, per un improvviso malore, Taddeo Gnuva. Vigezzino, di Craveggia, s’è spento a 60 anni. Volto noto in paese, in passato aveva lavorato in Svizzera come frontaliere, nel campo dell’edilizia.

Taddeo non disdegnava la caccia e talvolta partecipava a qualche battuta con gli amici. Come pure la vita da agricoltore e allevatore: era facile incontrarlo in centro a Craveggia, davanti alla sua casa, o in giro per le vie del paese, con la gerla in spalla. Taddeo Gnuva era, insomma, quel che si dice un “personaggio”, tant’è che era stato anche coinvolto e ripreso, come comparsa, in qualche documentario o video su Craveggia.

Lascia la moglie Alma e il figlio Flavio. I funerali avranno luogo a Craveggia lunedì 10 gennaio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale. Il santo rosario sarà invece recitato domenica, alle 20.30, sempre in chiesa parrocchiale.