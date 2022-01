Il Comune di Crevola cerca allevatori per l’Alpe Variola

Il Comune di Crevoladossola sta ultimando i lavori all’Alpe Variola e presto uscirà il bando per la concessione di utilizzo.

Nel progetto per l’alpeggio è prevista la ristrutturazione delle due grandi stalle e la costruzione di un bivacco che andrà a servire gli escursionisti che percorrono la Grande Traversata delle Alpi: “Effettivamente, stando all’alpe per seguire i lavori, si vede passare davvero tanta gente – conferma l’assessore crevolese Adriano Rinaldi– . Spero che entro la fine del mio mandato si riesca a completare l’opera di recupero perché per il nostro comune è un alpeggio di prestigio con due grosse stalle che sono stupende. Per l’allestimento del bivacco cercheremo bandi regionali ed altre forme di finanziamento poiché è una spesa abbastanza onerosa”.

Prosegue Rinaldi: “Presto uscirà il bando per l’usufrutto dell’alpeggio, una volta aggiudicato mi recherò personalmente a controllare le condizioni nel momento in cui verrà caricato l’alpe e poi alla restituzione”.

L’alpeggio comprende 240 ettari di terreno, due grandi stalle per cui sono stati investiti circa 50 mila euro per le due fasi di recupero, la base d’asta per partecipare al bando che verrà aperto nel corso del 2022 per la concessione sarà fissata a 1300 euro annui.