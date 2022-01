Alla guida ubriaco va a sbattere contro il guard rail, patente ritirata e sequestro dell'auto

I militari della Compagnia Carabinieri di Verbania, nel corso dei numerosi servizi di vigilanza e controllo del territorio eseguiti durante l’arco della settimana appena trascorsa, hanno complessivamente deferito all’Autorità Giudiziaria 5 persone poiché sorprese alla guida dei propri veicoli in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Due di queste, sono anche rimaste coinvolte in autonomi incidenti stradali.

Il primo, un uomo di 30 anni, la sera del 5 gennaio scorso ha perso il controllo della propria autovettura andando ad impattare contro il guard rail lungo la SS549, nei pressi di Macugnaga senza, fortunatamente, riportare ferite gravi. All’arrivo dei militari l’uomo mostrava evidenti segni di alterazione e, sottoposto al test alcolimetrico, è risultato positivo con un tasso di quasi 1,8 G/L.

Il secondo, un uomo di 52 anni, la notte dell’8 gennaio scorso, nel far rientro a Bee presso la propria abitazione, è finito fuori strada con la propria autovettura rimanendo con il veicolo in panne. Il tasso alcolemico registrato dai militari intervenuti in soccorso era superiore ad 1,9 G/L.

Per entrambi è scattata la denuncia per la violazione dell’Art.186 co.2 lett. c) del Codice della Strada - guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico maggiore di 1,5 G/L -, ritiro di patente e carta di circolazione e sequestro amministrativo del veicolo.