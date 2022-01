In quattro mesi 21 parti al 'San Biagio'' di Domodossola

"Il Punto Nascite del San Biagio chiude il 2021 con 3 parti nel giorno di San Silvestro. Un cesareo, un parto naturale e un parto al Dea hanno caratterizzato l'ultimo giorno dell'anno all'ospedale domese". Così riportava Ossolanews il primo gennaio.

Il Punto Nascite è stato per anni la spina nel fianco della sanità ossolana e provinciale, con battaglie politiche, e non solo, che hanno visto gli ossolani lottare per tenerlo aperto, nonostante le ‘’capriole’’ decisionali della Regione negli ultimi 20 anni. Sia governata dal centro sinistra che dal centro destra.

Dopo la lunga chiusura causata dalla pandemia, il Punto Nascite è stato riaperto lo scorso 1 settembre, dopo l’ennesimo braccio di ferro politico. È certo che la sanità sia stata alla base, con altre ragioni ovviamente, della spaccatura tra il sindaco domese, Lucio Pizzi, e il gruppo dirigente provinciale della Lega. Con le strade di Pizzi e Lega che si sono divise all’ultimo voto amministrativo.

Alla riapertura del Punto Nascite, il presidente del gruppo Lega a Palazzo Lascaris, Alberto Preioni, aveva dichiarato. "Un’altra promessa mantenuta". Aggiungendo però: "E’ una sorta di patto col territorio che si deve e si vuole stringere per evitare, come è accaduto in passato, che si mandi a partorire altrove".

A Domodossola, in questi 4 mesi, sono nati 21 bambini: 7 a Settembre, 5 a Ottobre 2 a Novembre, 7 a Dicembre. In tutto il 2021 sono stati 24, aggiungendone uno a Febbraio e 2 a Luglio. Per contro a Verbania, dove si è partorito tutto l’anno ininterrottamente, i parti sono stati 616.

Si tratterà di capire ora se la Regione confermerà anche per il futuro l’esistenza del Punto Nascite che ovviamente ha dei costi che devono essere supportati. Ma soprattutto capire se il presidente del gruppo leghista Preioni sia stato ascoltato quando diceva che "sarebbe bene non mandare le donna a partorire altrove". Un messaggio in bottiglia ai medici.

Ma soprattutto occorrerà capire se oltre la promessa mantenuta del Punto Nascite tornerà a far capolino nel panorama della politica anche il promesso ospedale nuovo provinciale. Argomento che tiene ormai banco da decenni.