Non è un caso che le persone quando pensano ai condizionatori e quindi magari pensano che devono comprarne uno, pensino ai condizionatori LG, perchè parliamo di un'azienda che in questo settore non scherza affatto, perché sa garantire ai suoi clienti sempre degli ottimi modelli performanti e soprattutto sa garantire agli stessi che dopo l'acquisto dello stesso condizionatore non li abbandonerà a loro stessi, ma li assisterà e li supporterà in tutto il ciclo di vita del dispositivo

Chi invece non ha questa accortezza in genere si basa e si fa abbindolare e sedurre da persone che vendono dei condizionatori che nessuno conosce perché sono delle aziende sconosciute appunto e che quindi diventano non affidabili né per il condizionatore stesso, perché magari è un modello che poi dopo un anno andrà cambiato e soprattutto non garantiscono assolutamente un servizio decente per quanto riguarda il post vendita

Naturalmente tutte le scelte sono legittime, ma poi bisogna prendersi le conseguenze di dover portare il condizionatore se si rompesse a qualche servizio di' assistenza clienti generalista che magari nemmeno conosce la marca e non sa dove mettere le mani

Le persone che si affidano invece alla marca LG sanno che poi si interfacceranno con dei tecnici che conoscono a memoria tutti i modelli perché è la loro azienda, e sanno soprattutto che avranno il loro aiuto anche in caso gli servisse una consulenza perché vogliono cambiare il loro vecchio condizionatore e comprarne uno con un alto livello di efficienza energetica

Consideriamo anche che questi tecnici della Lg, ove ci fosse la necessità di sostituire una componente dello stesso condizionatore hanno a loro disposizione immediatamente i pezzi di ricambio originali

Invece che comprare un condizionatore di un'azienda sconosciuta basta aspettare le offerte che la LG ogni tanto propone

Come dicevamo nel titolo è chiaro che una famiglia può avere il conflitto nel non poter spendere troppi soldi, ma allo stesso tempo non voler comprare un condizionatore scarso e gli diamo ragione, e a quel punto dove dovranno semplicemente aspettare le offerte giuste essendo pronti naturalmente a coglierle già nei mesi invernali o primaverili

Diciamo questo perché se ci mettiamo nei panni delle aziende e delle loro politiche aziendali soprattutto è chiaro che un'azienda che vende dei condizionatori e che è già molto famosa e quindi non ha bisogno di eccessiva visibilità sarà maggiormente spinta a fare delle offerte nei mesi primaverili ed estivi quando c'è meno domanda degli stessi

Anche perché fare le offerte nei mesi estivi ci può stare e ogni azienda ha la sua politica, ma è vero che avrebbe meno senso perché intanto in estate già molte persone si sono già organizzate nel senso che lo hanno comprato oppure si sono arrangiate in altro modo, mentre nei mesi primaverili ed invernali le persone giustamente cercano di captare l'azienda che offre dei condizionatori più potenti e che costano il giusto

In poche parole per soffiare i clienti alle aziende concorrenti per poter competere sul mercato ogni tanto bisogna fare delle offerte stratosferiche