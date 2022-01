Le persone che lavorano in un ristorante ma non solo sicuramente avranno già sentito parlare di gruppo frigo senza dubbio, ma non solo dei ristoranti ma anche persone che lavorano nelle grandi industrie e anche nei supermercati, solo per fare alcuni esempi, ma potremmo farne tanti altri

Dobbiamo sapere intanto che la parola gruppo frigo ha tanti sinonimi come ad esempio macchine frigorifere o anche chiller,il refrigeratore e quindi se lo cerchiamo su internet o ne sentiamo parlare in televisione lo troveremo anche così se vogliamo approfondire

Andando invece a dare una definizione quando parliamo di macchina frigorifera o di refrigeratore o di chiller o di gruppo frigo parliamo appunto di una macchina che ha il compito e quindi la capacità di riuscire a sfruttare l'espansione di gas per sottrarre del calore ad un fluido e nella maggioranza dei casi parliamo di acqua naturalmente, grazie ad un meccanismo di rigenerazione

Abbiamo fatto l'esempio nei ristoranti e quando abbiamo menzionato i gruppi frigo proprio perché è un tipo di elettrodomestico che ha come obiettivo principale conservare i cibi e sappiamo che un ristorante deve conservare tanti cibi per cucinare per tante persone fanno un gioco di parole perché deve cucinare per molte persone, anche se poi c'è da dire che in tutto intanto le industrie il chiller che vengono usati nella produzione di bevande o negli impianti di climatizzazione e anche nella lavorazione della plastica



Per molti imprenditori potrebbe essere utile conoscere e approfondire il gruppo frigo

Quando si approfondisce l'argomento che riguarda il gruppo frigo non si può non dire che esso viene usato nelle grandi realtà industriali e abbiamo già accennato mentre un suo Alter Ego sono le pompe di calore che hanno un meccanismo simile ma con la differenza è che vengono usate più in situazioni domestiche

Quest'ultima cosa avviene soprattutto perché comunque un gruppo frigo per esempio quelli per supermercati o per ristoranti comportano un grande dispendio di energia che per una famiglia a livello economico sarebbe insostenibile in poche parole

La sola cosa che c'è da valutare quando bisogna comprare un gruppo frigo e se la sceglie nella tipologia e c'è quello che si raffredda ad aria e quello che si raffredda ad acqua in poche parole che è molto efficiente perché lavora con la condensazione del gas frigorigeno grazie all'impiego di uno scambiatore di calore

Tutte e due possono essere validi e va analizzata la questione nei particolari in base a tanti fattori che solo gli esperti nel settore e quindi le aziende nel campo ci possono far comprendere nei dettagli

Soprattutto se parliamo di quegli imprenditori che si approcciano per la prima volta a questi gruppo frigo perché magari hanno aperto un piccolo ristorante da poco, ed è chiaro che non avrebbe nessun senso andare a parlare con una unica azienda del settore, anche perché magari ancora hanno poche conoscenze e soprattutto non hanno un metro di paragone per quanto riguarda le tariffe e rischiano di spendere più di quello che potrebbero