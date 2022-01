Chi ha la necessità e il desiderio di scaldare l'acqua della propria casa nel migliore dei modi può andare a optare per uno scaldabagno a gas che a volte si rivela un dispositivo affidabile di alto livello.

Ricordiamo però nella maggior parte dei casi viene scelto da chi vive in condominio dove c'è un riscaldamento centralizzato e quindi una caldaia appunto condominiale. Ovviamente nel momento in cui decidiamo di optare per questo tipo di prodotto potremmo trovarci in difficoltà perché magari non sappiamo quale scegliere e che caratteristiche dovrebbe avere per essere affine alla nostra abitazione.

Il problema è aggravato dal fatto che il mercato offre tante possibilità e quindi ci si può confondere anche se è pur vero che avremo anche tante opzioni ma l'importante sarà farsi consigliare bene da un esperto.

Dobbiamo anche ricordare che i modelli principali sono a camera stagna o a camera aperta.

Quest'ultimo modello in genere lo possiamo trovare all'interno delle abitazioni private delle famiglie che lo preferiscono perché si risparmia inizialmente sul costo da sostenere al momento dell’acquisto e inoltre parliamo di un dispositivo che riesce a utilizzare l'aria di cui ha bisogno per quelli che sono i processi di combustione che avvengono nel locale dove è stato messo.

Anche perché teniamo presente che lo scarico dei fumi avverrà fuori casa attraverso la famosa e classica canna fumaria. Mentre per quanto riguarda lo scaldabagno a camera stagna dobbiamo dire che è molto costoso e si differenzia l'altro modello soprattutto perché andrà utilizzare l'aria presa dall'esterno dell'abitazione.

Ma esistono diversi criteri per poter scegliere lo scaldabagno giusto, vediamo quali.

Oggi sono in tanti a scegliere uno scaldabagno a gas perché rispetto al passato è pensato per risparmiare combustibile e dunque si rivela economico e soprattutto è possibile gestirlo in modo da riuscire a soddisfare le esigenze di consumo d’acqua da parte di tutta la famiglia senza spendere cifre esagerate.

Esistono due tipi di scaldabagno a gas, quello che produce direttamente l’acqua calda e dunque viene chiamato scaldabagno istantaneo. E non ha alcun tipo di serbatoio perché funziona a richiesta.

Viceversa, l’altra tipologia funziona proprio sulla base del principio opposto.

Lo scaldabagno ad accumulo ha un serbatoio di stoccaggio e dunque in questo si può dire che assomiglia molto allo scaldabagno elettrico ad accumulo solamente che al posto di avere una resistenza elettrica ha un bruciatore.

Per scegliere tra i due bisogna vedere quali vantaggi portano a questo articolo allo scopo di illustrare i principali. Lo scaldabagno istantaneo a una produzione di acqua calda illimitata ed è molto ridotto come dimensioni, il che lo rende idoneo ad essere piazzato praticamente ovunque. Per quanto riguarda invece lo scaldabagno ad accumulo ha un vantaggio in più, ovvero è in grado di erogare l’acqua ad una temperatura costante. Purtroppo questo non è garantito dallo scaldabagno istantaneo, che è quel classico prodotto che quando più persone aprono l’acqua calda contemporaneamente in vari punti della casa potrebbe fare brutti scherzi, erogando improvvisamente acqua fredda o acqua troppo bollente.