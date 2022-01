Centro per l'impiego, rinnovato il contratto d'affitto in corso Ferraris

Rinnovato ancora per un anno il contratto di affitto per il Centro per l'impiego a Domodossola. L’amministrazione domese ha rinnovato per il 2022 il contratto di locazione degli uffici, impegno che prevede anche il costo delle spese che poi saranno ripartite agli altro comuni.

Quella che è stata sempre definita l“antenna periferica” di Domodossola rimarrà dunque ancora in corso Ferraris 49.

Nei mesi scorsi si era parlato di un suo trasferimento al piano alto della sede dell’Unione Montana Valli dell’Ossola. Ma con l’arrivo della pandemia questo spazio è da mesi è stato destinato al centro vaccinale, bloccando il trasferimento del Centro per l’impiego.

Intanto pare ce il sindaco di Domodossola si stia muovendo. Avrebbe proposto l’utilizzo della ex casa di riposo, lo stabile che sorge al confine con l’ospedale San Biagio.