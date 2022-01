Da lunedì 17 gennaio cambia la viabilità in centro a Domo

Cambierà la viabilità in alcune zone del centro di Domodossola per permettere l’avanzamento del cantiere dei lavori di riqualificazione di piazza Tibaldi e via Rosmini.

A partire da lunedì 17 gennaio corso Garibaldi, piazza Tibaldi e via Canuto saranno a senso unico.

Sarà chiuso l’imbocco della via Galletti, e da via Cavallotti potranno accedere solo i residenti e le persone munite di autorizzazione.

Si potrà accedere a via Rosmini tramite via Borgnis che diventerà a doppio senso di circolazione, in via Rosmini sarà possibile fare inversione di marcia alla rotonda appositamente approntata davanti alla scuole Milani mentre la via Venezia sarà chiusa al transito.

La viabilità ordinaria sarà ripristinata non appena ultimati i lavori.