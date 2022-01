Villette ha festeggiato i suoi nonni

Un segno di riconoscenza per coloro che sono la memoria storica del paese. Domenica 9 gennaio Villette ha festeggiato i suoi cittadini ultrasettantenni con una bella giornata a loro dedicata. La mattinata si è aperta alla 11 con la santa messa officiata da padre Massimo Gavinelli e accompagnata dai canti del Coro parrocchiale e durante la quale i bambini hanno portato all'altare le offerte. Rosanna Ramoni, consigliere comunale con delega ai Servizi Sociali, ed il primo cittadino Monica Balassi, hanno poi rivolto un pensiero ed un saluto sia agli anziani presenti che a chi era rimasto a casa. All’uscita dalla chiesa è stata scattata davanti al sagrato, sotto un bel sole, una fotografia per immortalare il momento, quindi i festeggiati sono rientrati a casa per consumare la pizza del Ristorante Lo Scoiattolo, recapitata da alcuni volontari. “È stata una festa particolare, ma tutti, con spirito di adattamento ed elasticità hanno apprezzato l'iniziativa – spiega Monica Balassi -. La speranza è di poter festeggiare il prossimo anno con un bel pranzo, tutti in compagnia”.