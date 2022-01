Servizio civile, un incontro online con tutte le informazioni per partecipare al bando

La cooperativa sociale Aurive di Novara promuove giovedì 20 gennaio dalle ore 17.30-18.30, un incontro online di presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale disponibili nell'ambito del nuovo Bando 2021, con un totale di 93 posti di servizio presso gli enti partner delle province Novara, Vco e Vercelli.

Il meeting online permetterà ai giovani interessati, in età compresa tra i 18 e i 28 anni, di ricevere tutte le informazioni utili a candidarsi, scoprendo di più su :requisiti per partecipare al Servizio Civile; modalità di presentazione della domanda; criteri e consigli per la scelta del miglior progetto di servizio al quale candidarsi.

Come partecipare al webinar /incontro online

La partecipazione è gratuita. L'incontro si svolgerà online su meet al seguente link:

meet.google.com/tuj-xvxw-nfg

Per partecipare è sufficiente collegarsi al Webinar al link sopra in data giovedì 20 gennaio nell'orario prestabilito (17.30-alle 18.30).

Aurive consiglia a tutti gli interessati di non aspettare il webinar, ma di leggere i materiali sul sito https://www.aurive.it/servizio-civile-selezione-bando-2021/

e compilare il form per una prima informazione a aiuto alla candidatura https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccQzYWumIeprSPdniP_xAOKFUAvbJUuGkDYdnzZAzaSChbQA/viewform

Nel corso del webinar del 20 gennaio, la cooperativa sociale Aurive e gli enti partner del Piemonte presenteranno la loro offerta di progetti di servizio civile nei settori dei servizi per l’infanzia e nei servizi culturali presso musei e biblioteche, nei servizi ambientali, e nei servizi socio assistenziali rivolti a persone diversamente abili o anziani.

Ricordiamo che possono candidarsi al Servizio Civile coloro che hanno già compiuto 18 anni e non hanno ancora compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda. Le schede descrittive dei progetti sono pubblicate sul sito Aurive.it alla pagina https://www.aurive.it/servizio-civile-selezione-bando-2021/

Il servizio dura 12 mesi con un orario medio settimanale di 25 ore e un compenso mensile di euro 444,30. Gli interessati hanno tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 per candidarsi. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https:// domandaonline.serviziocivile.it/ . Per compilare la Domanda on line è necessario avere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con un livello di sicurezza 2.