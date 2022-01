Ligabue, Rock acustico e U2 nei prossimi fine settimana dell’Urban Food & Beverage

Proseguono nel pieno rispetto delle norme anti covid le serate musicali all’Urban Food & Beverage di via Leonardo da Vinci a Cosasca, venerdì 21 la tribute band ‘Da Zero a Liga’ si esibirà in acustico.

Sabato 22 gennaio si esibiranno gli ‘Elevation U2 Tribute’: nati alla fine degli Anni 90 ed attivi per un decennio, dopo una pausa, ritorna alla grande la band composta da Gianni Scampuddu Voce e chitarra, Stefano D'Agostin Chitarra e cori, Roberto Calligari Basso, Marco Tacca Batteria, Marco Mosconi Chitarra riproporranno il fedele tributo alla Band Irlandese.

Venerdì 28 gennaio la blues band domese Low Town proporrà il proprio repertorio acustico.

Sabato 29 gennaio ad allietare la cena tornano i ‘Riff raff’ che, svestiti i panni degli Ac/Dc, in versione trio acustico proporranno rock anni 70 – 80 – 90.

Tutte le serate a seguire il dj set di Dj Bunny, resident dj dell’Urban, affiancato da Fizzy, Thomas Cantadore, Max Cappelli e tanti altri ancora che daranno un intrattenimento musicale sempre vario e di qualità.

